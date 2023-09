Ad ognuno la sua luce

L’illuminazione di ambienti domestici e professionali è un elemento molto importante per favorire benessere, funzionalità e sicurezza. Arredatori, medici e professionisti della comunicazione investono molte energie nello studiare e proporre la giusta tonalità di luce calda, fredda bianca o dai colori che virano dal freddo al caldo in base alle attività che saranno svolte e a chi abiterà le stanze in questione.

Questo vale sia per quanto riguarda gli ambienti interni, con le varie soluzioni Led, sia per quanto riguarda gli esterni, con l’uso in particolar modo dei fari Led.

Tonalità di calde di luce e colore, ad esempio, specie se ad alta intensità, sembra stimolino l’attività e il buon umore: spesso le troviamo, infatti, in sale da pranzo, aule giochi di ludoteche o asili, palestre; luci e tinte dai toni freddi favoriscono la calma, la concentrazione e il relax: per tali ragioni sono prevalenti in sale riunioni aziendali, camere da letto di case e alberghi, strutture di cura e degenza, e in tutte quelle situazioni dove si voglia favorire l’ascolto e l’interiorità.

La salute della vista negli ambienti di lavoro, specie se sono presenti videoterminali, impone la presenza di luci fredde e posizionate in modo da evitare riflessi sugli schermi e cambi bruschi di accomodamento visivo, spostando lo sguardo dal computer ai documenti sulla scrivania o al viso di un cliente.

Luci soffuse o intense ispirano aspettative e sensazioni ben differenti, non è perciò da sottovalutare l’importanza della scelta dell’illuminazione nel progettare l’arredamento di una casa, di un ufficio o di un qualsivoglia ambiente.

Che si voglia illuminare un patio o un cortile buio per ragioni di sicurezza, creare un gioco di luci colorate per rendere accogliente il giardino o la sala da the di un locale, che si cerchi un effetto occhio di bue per presentare un evento o far divertire il proprio figlio alla sua festa di compleanno, i fari Led sono la soluzione ottimale.

Belli e versatili

Ciò che rende insostituibili i fari Led è la grande versatilità del prodotto. Le ridotte dimensioni del singolo Led che compone la lampada permettono di avere modelli in tantissimi tipi di forme e dimensioni, di montarlo su supporti flessibili o rigidi e di adattarlo ad ambienti sia esterni che interni.

Sono fari leggeri, in quanto la tecnologia Led non prevede bulbi in vetro, ma piuttosto in materiali acrilici. Per lo stesso motivo sono più resistenti agli urti, inoltre non bruciano a contatto con la pelle o con materiali infiammabili, poiché basta una corrente elettrica minima per far produrre grandi intensità di luce ai fari Led.

Ma non finisce qui; i fari Led non funzionano né con gas né con filamenti metallici: la tecnologia alla base del Led prevede l’uso di semiconduttori, che montano sistemi per dissipare il calore stesso in modo da non essere mai bollenti. Ciò consente di usarli in tutta sicurezza anche per ambienti frequentati da bambini o animali domestici: casa, asili, canili e giardini privati o pubblici.

Compatibili con dispositivi di casa intelligente

Molti fari Led offrono la possibilità di essere collegati e gestiti coi più famosi dispositivi come telecomandi per il comando da remoto e sensori crepuscolari e di movimento.

Utilizzando tali dispositivi, si può non solo accendere e spegnere il faro, ma anche cambiare l’intensità luminosa e il colore della luce stessa.

Puoi anche usare gli stessi fari Led per illuminare con luce solare il tuo gazebo e per avere una luce calda soffusa pomeridiana per far addormentare un bimbo sulla sua poltroncina da giardino preferita, o puoi mettere luci che alternano il colore per dare una sorta di effetto discoteca e rendere più gioioso il momento della torta di un compleanno o un gioco tra amici.

Efficienza e durata

In ultima analisi è bene sottolineare che, nonostante il prezzo iniziale di acquisto sia solitamente un po’ più elevato di quello dei fari tradizionali, quelli a Led offrono una durata nel tempo superiore anche di dieci volte a quelli con lampade a incandescenza, mantenendo l’intensità della luminosità molto a lungo.

Utilizzano una tecnologia a basso consumo, per cui fanno risparmiare decisamente sulla bolletta, oltre a dare la possibilità di accendere contemporaneamente più fari senza aver bisogno di aumentare la potenza del contatore di luce domestico o professionale.

AUTORE. Claudia Bianco