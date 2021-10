ASCOLTA L'ARTICOLO

Per quattro famiglie di Castelvetrano uscire da casa in determinati orari della giornata è diventato difficile. A segnalare la problematica a CastelvetranoSelinunte.it è stato Maurizio Montalto che vive in viale Roma, nei pressi dell’Istituto tecnico commerciale “G.B. Ferrigno”. La mattina, prima dell’ingresso a scuola, e poi nell’orario di uscita degli alunni, sul viale Roma sostano i pullman che trasportano gli studenti pendolari. «Di fatto bloccano l’ingresso alle nostre abitazioni – spiega Montalto – e ci ritroviamo ad aspettare anche 15/20 minuti per poter entrare a casa».

Ciò che denuncia Maurizio Montalto si verifica ogni giorno. I pullman che arrivano dai paesi vicini a Castelvetrano sostano in fila dapprima per far scendere gli studenti e poi, a orario di pranzo, per recuperarli e riportarli a casa. «A nulla sono serviti i nostri inviti agli autisti di spostarsi – spiega Montalto – ci dicono che dobbiamo aspettare che completano le procedure per far salire o scendere gli studenti». Quelli che mancano sono gli stalli per i bus e così la sosta temporanea avviene sul viale Roma, con i disagi creati ad alcuni residenti.

