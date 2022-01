ASCOLTA L'ARTICOLO

È il risultato di un’operazione ispettiva congiunta presso uno stabilimento di lavorazione non autorizzato, in due punti vendita e in una piattaforma di una GdO in Sicilia che i funzionari dell’Ispettorato Centrale della Tutela e della Qualità e Repressioni Frodi dei prodotti Agroalimentari della Sicilia (ICQRF), insieme agli agenti vigilatori incaricati dal Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP, hanno effettuato in aziende che lavorano le arance. Nell’ambito dei controlli istituzionali assegnati e svolti dall’ICQRF e dal Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP, presso supermercati della GdO presenti sul territorio siciliano, è stata accertata la presenza di Arance di Ribera D.O.P. confezionate da centri non autorizzati e al di fuori del territorio di produzione. Nell’azienda di lavorazione, ubicata al di fuori del territorio di produzione, l’ispezione ha permesso di verificare la provenienza e tracciabilità delle arance, l’assenza delle relative autorizzazioni per la lavorazione della produzione di arancia di Ribera DOP, la destinazione nelle piattaforme della GdO. A seguito di tali mancanze, i funzionari hanno redatto apposito verbale a cui seguirà a norma di legge l’eventuale irrogazione delle sanzioni.

In due supermercati, i funzionari hanno accertato la presenza sugli scaffali di merce etichettata come Arancia di Ribera DOP confezionata in centri non autorizzati, mentre presso il centro distribuzione della GdO, gli agenti dell’ICQRF Sicilia hanno effettuato un sequestro amministrativo dei lotti di arance di Ribera DOP non conformi per merce confezionata fuori areale di produzione, come previsto dal disciplinare di produzione. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno effettuati ulteriori accertamenti tramite l’organismo di certificazione per la verifica della conformità ed eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative.

L’Arancia di Ribera DOP appartiene a quei prodotti agroalimentari tutelati dalla Denominazione di Origine Protetta, “DOP”, marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall’Unione europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono dal territorio in cui sono stati prodotti. Solamente le arance coltivate e confezionate nel territorio di produzione di Ribera e dei tredici comuni dell’areale di produzione e da aziende certificate e controllate, possono fregiarsi della denominazione DOP, attenendosi ad un preciso e rigido disciplinare di produzione, approvato dal Ministero dell’Agricoltura e dalla CE. Al fine di dare maggiore garanzia al consumatore finale vengono effettuati costantemente dei controlli interni ed esterni per garantire l’identificazione e la tracciabilità dell’Arancia di Ribera DOP lungo tutta la filiera.

CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA DI RIBERA DOP



AUTORE. Redazione