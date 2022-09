ASCOLTA L'ARTICOLO

A novembre scorso è piovuto moltissimo, precipitazioni senza precedenti che hanno danneggiato profondamente la zona boschiva del parco archeologico di Selinunte a ridosso del fiume Modione. Ma non soltanto è urgente intervenire, ma si può farlo tutti insieme: per questo il Parco lancia una call pubblica, una vera chiamata alle armi che coinvolge le associazioni di volontariato ma anche i semplici cittadini che considerano gli spazi culturali qualcosa di bello e importante da amare e conservare. La pulizia da rifiuti e sterpaglie diventa così un atto di riappropriazione e di partecipazione civica, parte di un progetto di valorizzazione degli spazi verdi che sta pian piano coinvolgendo l’intero sito archeologico.

Il parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria invita quindi le associazioni di volontariato del territorio belicino e non solo, a partecipare ad una giornata di pulizia delle aree boschive – il prossimo 2 ottobre – a ridosso della foce del fiume Modione.

Il sostegno delle associazioni che si occupano sul territorio di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e di politiche di sensibilizzazione alla protezione green, sono così un punto di partenza concreto per l’avvio di un progetto di rilancio del parco non solo come luogo legato al turismo culturale ma anche come meta del turismo paesaggistico-naturalistico.

“Facciamoli verdi.Selinunte GreenDay” è solo il primo appuntamento per la valorizzazione di un’area del parco degradata e abbandonata da tempo che va preparata per ridonarla al pubblico. Appuntamento alle 9 sul piazzale della biglietteria per la registrazione dei partecipanti. E si andrà avanti insieme fino alle 12. I cittadini e le associazioni che risponderanno alla call potranno raccontare l’esperienza condividendo stories su Instagram con hashtag #facciamoliverdi #SelinunteGreenDay al @parco Archeologico Selinunte.

Storie e immagini saranno utilizzate per un videoracconto della giornata. Protagonisti sul campo, protagonisti sui social. Tutti insieme puliamo il parco. Tutti insieme raccontiamolo!

La giornata nasce con il supporto dell’amministrazione comunale di Castelvetrano e della società Sager che forniranno mezzi di raccolta, guanti e sacchi; e in collaborazione con le associazioni.

Adesioni: Ufficio relazioni con il pubblico

urp.parco.archeo.selinunte@regione.sicilia.it entro le 12 di venerdì 30 settembre.

In caso di pioggia, si rinvia ma si farà di certo in un’altra data.

AUTORE. Redazione