Si apre domani, lunedì 18 maggio, una nuova fase, in cui lentamente si torna verso la normalità. Con la libertà di spostarsi in macchina o in moto nella propria regione, di vedere gli amici, di andare al bar e al ristorante; di trasferirsi nelle seconde case purché si trovino nella stessa regione di residenza. Si potrà andare al parco e sedersi sulle panchine, andare in bicicletta e fare sport all’aperto, partecipare alle funzioni religiose. Tutto alla distanza di almeno un metro.

Nel decreto Conte le prossime aperture sono state scaglionate: