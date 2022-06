C’è anche l’attore di Castelvetrano Fabrizio Ferracane nel cast della serie tv “L’Ora-inchiostro contro piombo” che stasera (ore 21,20) debutta su Canale 5 e che continuerà con altre 4 puntate (ogni mercoledì), sino al 6 luglio. Ferracane interpreta Michele Navarra, medico chirurgo e padrino molto influente. La fiction racconta degli anni in cui a Palermo era attiva la redazione del giornale “L’Ora”: gli eroici giornalisti del quotidiano palermitano e la loro lotta alla mafia a colpi di parole. A partire dal direttore Antonio Nicastro (interpretato da Claudio Santamaria), arrivato da Roma per guidare la redazione. La prima puntata, in onda stasera, racconta di Nicastro pronto a investigare sulla misteriosa scomparsa di una sindacalista di Corleone. A Palermo si vive un clima di omertà e “L’Ora”, con l’intera squadra di giornalisti, diventerà un faro di denuncia contro la mafia.

La fiction racconta dell’esperienza de “L’Ora” di Palermo, il giornale del Partito comunista che proprio Nicastro prende in mano in un momento difficile. Riorganizza il giornale e si fa affiancare da Marcello Grisanti, cronista ed ex partigiano. La redazione viene motivata a scavare di più nelle notizie, conducendo inchieste giornalistiche che svelano intrighi e malefatte. I giornalisti si buttano a capofitto in un’inchiesta per connettere fatti e misfatti accaduti tra Palermo e Corleone, i cui responsabili sono legati al dottor Michele Navarra (interpretato da Ferracane), medico chirurgo e padrino molto influente. Alle spalle del vecchio boss scalpita però una nuova mafia ancora più avida e spietata, rappresentata da Luciano Liggio, colui che lavora alla successione di Navarra.

AUTORE. Redazione