Il film “Leonora addio” sarà in concorso per l’Italia alla 72/a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Un’opera del regista Paolo Taviani che vede come protagonista Fabrizio Ferracane. “Sono davvero onorato di partecipare per la prima volta al Berlinale con l’unico film italiano in concorso insieme ad un maestro indiscusso del cinema italiano. Quando mi disse che sarei stato il protagonista, l’emozione fu veramente tanta. Sentivo una grande responsabilità ma leggendo il copione mi innamorai così tanto che non vedevo l’ora di mettermi a girare. Avevo il compito di portare le ceneri di Pirandello a casa!” ha dichiarato al nostro giornale l’attore castelvetranese. Taviani torna a Berlino 10 anni dopo aver vinto con il film “Cesare deve morire” l’Orso d’Oro, il massimo premio assegnato dalla giuria del Festival di Berlino.

La kermesse che si terrà presenza nella capitale tedesca dal 10 al 16 febbraio segna il grande ritorno ai festival in presenza dopo due anni di pandemia. Il film di Taviani racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. Ferracane interpreta un presidente onorario che ha proprio il compito di portare le ceneri di Pirandello in Sicilia. Il film girato nell’isola e negli studi di Cinecittà, vede tra i protagonisti anche Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker e Claudio Bigagli.

Nonostante la pandemia da Coronavirus abbia messo in seria difficoltà il mondo del cinema, Fabrizio Ferracane può ritenersi più che soddisfatto di come sta iniziando questo 2022. Mentre Sky e Prime Video trasmettono le pellicole alle quale ha lavorando negli ultimi anni, lui si prepara per partecipare al Festival di Berlino anche tra i protagonisti di un’altra opera nella sezione “Panorama”, il film “Una Femmina”, opera di esordio del regista Francesco Costabile. Il film, tratto dal libro inchiesta “Fimmine ribelli” del noto giornalista Lirio Abbate, vede tra i protagonisti Fabrizio Ferracane.

Entrambi i film saranno distribuiti nelle sale dal 17 febbraio, subito dopo il Berlinale.

AUTORE. Redazione