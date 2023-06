ASCOLTA L'ARTICOLO

È uno degli sfollati, di quelli che, dopo lo sgombero dell’ex cementificio “Calcestruzzi Selinunte” di Castelvetrano, ha trovato posto all’interno del campo dell’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara. Un ragazzo gambiano di 22 anni è stato denunciato dai carabinieri perché è stato trovato in possesso di droga tipo crack che spacciava. I militari dell’arma lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposto a perquisizione, nelle tasche dell’uomo è stata trovata la sostanza stupefacente e anche un telefono cellulare, verosimilmente utilizzato per l’attività di spaccio. Sia la droga che il telefono sono stati posti sotto sequestro.

AUTORE. Redazione