A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’evento del progetto Medithéâtres previsto per sabato 23 settembre, alle ore 19.30 presso il Teatro Antico di Segesta sarà spostato al Teatro Pardo a Trapani per garantire una serata senza inconvenienti. Orario di inizio: 20.30 L’ingresso è gratuito. Tutte le prenotazioni finora raccolte saranno mantenute. Per ulteriori informazioni e per effettuare nuove prenotazioni, contattare il numero 0923 29290 o scrivere all’indirizzo bo********@lu************.it.

AUTORE. Redazione