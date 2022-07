ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 29 luglio, alle ore 21.00, presso il Parco Archeologico di Selinunte, si terrà l’evento “Le voci del Mare” con Alfonso Veneroso (voce recitante) e Salvatore Di Giorgi (chitarra), a cui seguirà una degustazione di Prodotti Ittici, ad ingresso gratuito, fino ad un massimo di 100 partecipanti (utilizzo della navetta al costo di 3 euro). Il tema cardine della serata è “Il mare in poesia, tra narrazione e musica”, e su esso, l’attore Alfonso Veneroso proporrà poesie sul mare scritte da diversi autori, da Virgilio, a Dante, da Baudelair a Mazzini, Gibran, Hemingway, Ungaretti, Baricco e tanti altri.

L’iniziativa è inserita nel circuito di eventi gastronomici, culturali, teatrali e spettacoli che hanno come riferimento il mare, intitolato “Il Festival del Mare e del Gusto | IMAGO Siciliae”, prima manifestazione a carattere regionale di promozione dell’identità storico-culturale di quattro FLAG Siciliani attraverso le tradizioni culinarie a base di pescato locale.In particolare, a Castelvetrano, sarà proposta e curata dal Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata”.

“I rapporti con gli enti territoriali sono fondamentali per la promozione dell’identità storico- culturale ed enogastronomica. – commenta il sindaco Enzo Alfano – E’ priorità di questa Amministrazione promuovere il rilancio turistico del tratto di costa del nostro territorio, attraverso la valorizzazione delle straordinarie risorse naturali, storiche e paesaggistiche in abbinamento alle tradizioni culinarie legate al pescato locale. A tal fine, abbiamo promosso l’organizzazione di tale evento, che non sarebbe stato possibile senza la sinergia con l’ente Parco e il Flag. – conclude il primo cittadino – Colgo l’occasione per ringraziare il direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Felice Crescente e il direttore del Flag dott. Borsellino.”

Sarà possibile prenotarsi entro e non oltre il 27 luglio. Per informazioni, chiamare al 3394486334.

AUTORE. Redazione