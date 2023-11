Sabato 11 novembre 2023, presso il Baglio Florio del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, a partire dalle ore 10.00, si terrà l’evento dal titolo “Le Antiche Vie di Terra e di Mare come chiave per nuove progettualità territoriali” organizzato dalla Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa dal 2003 – in collaborazione con il Parco stesso e con il supporto dei Gruppi Archeologici d’Italia – in occasione del Ventesimo Anniversario della sua certificazione da parte del Consiglio d’Europa, per promuovere una riflessione sulle metodologie di valorizzazione dei patrimoni diffusi seguendo le vie di comunicazione del mondo antico nel Mediterraneo. L’evento è patrocinato dalle Associazioni FIDAPA e FILDIS – Sezioni di Castelvetrano e dalla Rete Museale e Naturale Belicina.

Si tratta di vie di terra e di mare, direttrici di varie epoche storiche che, rendendo possibile l’occupazione e la valorizzazione di nuovi territori, la pratica delle attività commerciali, l’integrazione e lo scambio fra popoli e idee, costituirono e costituiscono ancora oggi un

fondamentale fattore di civiltà. Per questo significato culturale, oltre che funzionale, e per il loro carattere di monumenta del nostro passato, tali da incidere anche sul paesaggio moderno, le strade rappresentano un patrimonio materiale e immateriale di straordinario interesse, sia nei loro aspetti tecnici, sia nel loro valore politico e ideologico, coniugando i metodi di analisi dell’archeologia sul campo con quelli più propriamente storici.

Si evidenzierà anche il ruolo dell’archeologia subacquea e dei progetti in corso a livello internazionale promossi dalla Rotta dei Fenici e dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana.

Ma si intende riflettere anche sui temi della percezione e costruzione dell’identità locale e dei metodi di creazione di un sistema virtuoso che permetta di creare una economia culturale legata a questi patrimoni, seguendo la visione degli Itinerari Culturali. Per questo si realizzerà, venerdì 10 novembre, una fase propedeutica, un laboratorio – workshop con le scuole superiori del territorio per avviare una riflessione metodologica ed educativa, per la crescita delle nuove generazioni che questo patrimonio erediteranno e potranno mettere a frutto per un personale progetto di vita e professionale nel settore dei beni culturali e della loro valorizzazione.

La prima parte del Convegno approfondirà il tema degli itinerari, prendendo a spunto l’esperienza della Rotta dei Fenici e delle sue prospettive. Punto di forza della metodologia della Rotta dei Fenici è il coinvolgimento delle comunità locali e l’archeologia pubblica.

L’intervento centrale, a cura di Alessio Re, Segretario Generale della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura – Foundation in official relations with UNESCO, illustrerà alcune esperienze di sviluppo territoriale a base culturale, basate sulla

sostenibilità, sul networking e sull’innovazione; tra queste un focus sulla candidatura della Via Appia Regina Viarum a Patrimonio Mondiale dell’Umanità, una via che per millenni ha unito Oriente e Occidente, lungo la quale la cultura greca ed ellenistica è penetrata nella romanità e la cultura urbana romana si è diffusa in tutto il mondo allora conosciuto e che oggi rappresenta un vero e proprio progetto di valorizzazione e di sviluppo territoriale in chiave culturale per molte aree interne d’Italia.

Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa aprirà la sessione presentando le attività sviluppate dalla Rotta dei Fenici, tra itinerari di mare e di terra, per il Consiglio d’Europa, 2003-2023; Alberto Scuderi, Vice

Direttore Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia, relazionerà sul tema della prima via consolare di Sicilia da Agrigento a Palermo; Sara Ferrari, Vice Direttore della Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa parlerà del progetto della Via Gallica e

le Capitali Italiane della cultura 2023 Bergamo – Brescia; mentre Ferdinando Maurici, Soprintendente del Mare della Regione Siciliana, descriverà come le antiche vie di mare del Mediterraneo vengono valorizzate attraverso percorsi e itinerari culturali subacquei.

Nella seconda parte del Convegno si approfondirà in dettaglio l’Antica Via Selinuntina, grazie all’intervento di Antonino Filippi, Direttore della rivista “Archeologia” edita dai Gruppi Archeologici d’Italia, di Carlo Maci, Direttore del Gruppo Archeologico Leontinoi, di Giuseppe La Spina, Direttore del Gruppo Archeologico Geloi e di Fabio Amato, Responsabile Scientifico del Gruppo Archeologico Finziade-Licata che presenteranno esempi di attività sviluppate. Infatti, si può conseguire una vera e propria valorizzazione delle tematiche nel momento in cui si calano nel contesto attuale, divulgandole non più e soltanto agli addetti ai lavori, ma interagendo con la vita quotidiana e creando le condizioni per nuove attività che possono dare sviluppo grazie agli attrattori culturali, soprattutto quelli meno famosi e importanti, ma pur rappresentativi di storia e cultura prima.

AUTORE. Comunicato Stampa