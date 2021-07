“MERIDIEM: alba di rinascita” è il titolo del convegno che si terrà alle ore 16.30 di martedì 6 luglio all’Ex Real Fonderia Oretea a Palermo. Un evento tutto dedicato alle donne, durante il quale sarà presentato il Videoclip del brano inedito, dal titolo MERIDIEM, colonna sonora scelta dagli “Stati Generali delle Donne” per rappresentare le donne del mondo all’ EXPO 2020 DUBAI. Girato lo scorso 17 maggio a Palermo, Selinunte e nella Riserva di Capo Gallo, a Punta Barcarello, il videoclip racconta la storia di una donna, scritta e ideata dalla violinista e compositrice Maestro Giovanna Ferrara, conosciuta nel panorama artistico musicale a livello nazionale e internazionale.

«MERIDIEM è un invito a tutte le donne a sperare in un futuro migliore – afferma il Maestro Giovanna Ferrara “Ambasciatrice delle città delle donne” -, un messaggio di fiducia e di gioia per tutte le donne che desiderano una nuova alba nella loro vita, realizzando i loro desideri e avendo riconosciuti i propri diritti. Oltre a diffondere il messaggio innovativo a tutte le donne per una nuova rinascita, intende promuovere e valorizzare il territorio siciliano e italiano all’estero e negli Emirati Arabi, contribuendo a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, delle bellezze e delle ricchezze storico-artistiche e monumentali, come anche archeologiche d’inestimabile valore della città di Palermo, della Sicilia e dell’Italia nel mondo».

Al convegno di martedì 6 luglio parteciperanno: il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando; Giovanna Ferrara, presidente dell’Associazione culturale Brancaccio e Musica; Francesco Sammaritaro, segretario generale Coppem; Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli “Stati Generali delle Donne”; Bernardo Agrò, direttore del Parco Archeologico di Selinunte; Mario Zito, assessore alle Culture del Comune di Palermo; Nicola Tarantino, direttore Sicilia Film Commission; Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo di Palermo; Marcella Cannariato, Fondazione “Marisa Bellisario”; Patrizia Spallino, docente di Lingua e Letteratura Araba Unipa; Giuseppe Sanfratello, PhD, Ethnomusicologist Unict; Anna Mauro, regista e drammaturga; Roberta Cancilla, consigliera del Comune di Palermo; Pasquale Tusa, consigliere della II Circoscrizione. Ingresso libero, sempre nel rispetto delle misure anti-Covid.