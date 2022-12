ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato, per il reato di evasione, un brasiliano di 41 anni, residente a Montevago. L’uomo, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai militari operanti mentre camminava a piedi sulla strada statale 115. Fermato ed identificato i Carabinieri hanno constatato la posizione dell’uomo che risultava in totale violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza di Palermo. Dai successivi accertamenti è stato accertato che il 41enne era evaso senza giustificato motivo già da più di 24 ore. Al termine degli atti di rito veniva sottoposto nuovamente alla detenzione domiciliare a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato.

AUTORE. Redazione