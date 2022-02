L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo, comunica che è in corso una fontana di lava emessa dal Cratere di Sud Est. La nube vulcanica ha raggiunto un’altezza di circa 10 km, e sulla base del modello previsionale si dirige verso Sud-Est. Alle ore 10:40 UTC circa si osservano sia un ulteriore incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico che si attesta attualmente su livelli alti, sia un incremento dell’attività infrasonica che risulta localizzata in prossimità del Cratere Bocca Nuova.

Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico continua ad essere localizzato nell’area del Cratere di SE ad una quota di circa 2800-2900 m al di sopra il livello del mare.

Al momento non si registrano variazioni significative nei segnali di deformazione.

COMUNICATO DI ATTIVITA’ VULCANICA del 2022-02-21

AUTORE. Redazione