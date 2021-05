Essepiauto, azienda leader nel settore automobilistico in Sicilia, dal 1992 segue ogni aspetto che riguarda il mondo dell’auto: dalla vendita nuovo e usato a tutte le esigenze post-vendita che riguardano il ciclo di vita di un veicolo: officina, magazzino ricambi, carrozzeria, revisione. L’azienda, sempre al passo con le novità, per tutto il mese di maggio offre tre rate in omaggio per i clienti che entreranno in Volkswagen T-family.

Ecco alcuni esempi:

T-CROSS: TUA DA 95€ AL MESE, 3 rate in omaggio!

T-ROC: TUA DA 135€ AL MESE, 3 rate in omaggio!

TIGUAN: TUA DA 165€ AL MESE, 3 rate in omaggio!

Come se non bastasse, Essepiauto include: Manutenzione, un anno di Furto & Incendio, un anno di polizza Auto GAP in caso di danno totale della vettura! Per info e preventivo gratuito: https://essepiauto.it/volkswagen-t-family/