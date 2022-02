ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Suv che non c’era ora c’è e sarà presentato Sabato 19 e Domenica 20 Febbraio al Juparanà di Marsala da Essepiauto, unica Concessionaria e unica Officina Autorizzata Volkswagen per la provincia di Trapani. Si tratta della prima occasione per vivere in prima fila il nuovo modello di casa Volkswagen insieme ad una colazione o un aperitivo offerto da Essepiauto! Anche gli Showroom Essepiauto di Trapani e Mazara saranno aperti durante il weekend, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

Compatto e spazioso, Taigo è il veicolo ideale per chi è esigente, attento allo stile e predilige la praticità. È un Suv compatto, confortevole, adatto a tutti e per tutti gli usi: che sia fare la spesa o partire per un lungo viaggio.

Con il suo taglio giovane, sportivo, ma robusto, Taigo si fa notare già al primo sguardo. L’estetica dalle linee moderne, incisiva e di impatto, è impreziosita da interni digitalizzati e da moderni sistemi di illuminazione a LED, una firma luminosa che arricchisce la maestosità dell’auto. Taigo, con i suoi due allestimenti personalizzabili con pacchetti aggiuntivi, non è però solo stile e design, ma comfort di guida, potenza e funzionalità. A dimostrarlo sono i numeri: capacità del bagagliaio di ben 438 litri; motori a benzina ad alta efficienza che erogano potenze di 95, 110 e 150 CV, con velocità massima rispettivamente di 183 km/h, 191 km/h e 212 km/h; due versioni a tre cilindri e una a quattro cilindri.

Essepiauto e Volkswagen Taigo vi aspettano Sabato 19 dalle 10.00 alle 13.30 e Domenica 20 Febbraio dalle 17.30 alle 20.30 al Juparanà di Marsala e negli Showroom di Trapani e Mazara che, per l’occasione, saranno aperti dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

