Essepiauto, unico Service Partner Audi in Provincia di Trapani e nella Rete Audi da 30 anni, si è laureata per la seconda volta consecutiva vice campione italiano alla “Audi Twin Cup”, la gara dedicata al mondo del Service Audi arrivata alla sua 26esima edizione! “Audi Twin Cup” è una competizione nazionale ed internazionale (la finale mondiale prevede partecipazioni di team da tutto il mondo) che nasce per valorizzare le eccellenze e tutte le realtà che si distinguono per la specifica preparazione tecnica.

“E’ un risultato per noi incredibile, che premia il lavoro del nostro fantastico Team e i tanti sacrifici che questa Azienda affronta ogni giorno con l’obiettivo di offrire ai nostri Clienti il miglior servizio e la migliore soddisfazione possibili” afferma Paolo Tedesco, Titolare di Essepiauto. “Essere secondi in Italia e primi in tutto il Centro-Sud è poi ancor di più una gratificazione importantissima, specie per una Concessionaria che ha le sue radici nella piccola Provincia di Trapani”.

“I complimenti vanno a tutta la squadra e in particolar modo a Silvio Alagna, Salvatore Maragioglio, Valentina Cutaja e Saverio Venezia che hanno partecipato insieme a me alla competizione” afferma Alessandro Spagnolo, Service Manager di Essepiauto. “E’ un risultato che consideriamo non come un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare sempre meglio, consapevoli dell’alta professionalità che da sempre caratterizza Essepiauto che ci ha portato negli ultimi anni sempre sul podio o ad un passo da esso”.

Nella foto, da sinistra verso destra:

Silvestro Alagna, Capo Officina e Diagnostico Audi Essepiauto

Salvatore Maragioglio, Responsabile Tecnico Audi di Essepiauto

Alessandro Spagnolo, Service Manager di Essepiauto

Valentina Cutaja, Specialista Clienti Audi Essepiauto

Saverio Venezia, Responsabile Garanzie e Magazziniere Essepiauto

Alberto Motteran, Direttore Service Audi Italia

AUTORE. Redazione