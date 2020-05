L’Italia riparte dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Oggi, 4 maggio, primo banco di prova per la Fase 2. Tra le aziende che riaprono i propri battenti c’è anche il gruppo Essepiauto, unica Concessionaria e Officina Autorizzata dei Marchi Volkswagen, Audi, Renault e Dacia per la Provincia di Trapani.

La famiglia Tedesco, alla guida della storica azienda in questo periodo storico ha deciso di continuare a dare il proprio supporto agli Enti anche durante lo stop dell’attività. In stretta collaborazione con il Comune di Mazara del Vallo, ha versato in piena emergenza, un importante contributo economico che è servito per l’acquisto di due ventilatori polmonari e altre attrezzature sanitarie necessarie per combattere il virus.

Ma adesso finalmente si riparte, al servizio dei clienti. Si accendono i motori e nel totale rispetto delle disposizioni di legge l’azienda ha riaperto oggi le sedi di Trapani e Mazara del Vallo. Lo spostamento dei clienti verso le concessionarie è ammesso: “Tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione”.

Ecco le novità che troveranno gli utenti presso tutti i locali Essepiauto: showroom, magazzini ricambi e officine:

Locali periodicamente sanificati

periodicamente sanificati Vetture nuove ed usate sanificate ed igienizzate

Veicoli sostitutivi e da test drive sanificati dopo ogni utilizzo

Personale dotato da dispositivi di sicurezza individuale (guanti, mascherine e visiere)

Dispenser di gel igienizzante a disposizione dei Clienti

Divisori in plexiglass su tutte le scrivanie e per tutto il personale a contatto con il cliente

Coprisedili e pellicole di protezione per tutte le vetture in officina e in salone

Servizio di Ritiro e riconsegna delle vetture in officina

Test drive sicuro

Distanziamento sociale garantito tramite segnaletica orizzontale e spazi più ampi per le trattative e il dialogo con venditori e accettatori

Possibilità di Trattative e preventivi online tramite video chat e servizi digitali

Guanti e penne sigillati a disposizione dei Clienti

Appuntamenti scaglionati sia alla vendita che al service

Garantiremo inoltre una Corsia preferenziale per medici, personale sanitario e chi ha un ruolo attivo nella emergenza in corso.

Cosa si chiede ai Clienti:

Rispettare le Distanze di sicurezza

Indossare Guanti, Mascherina e portare possibilmente una penna personale

Fissare sempre un appuntamento, sia alla vendita che in officina ed

Essere puntuali

Accedere in accettazione una persona per volta

Accedere alle vetture solo dopo che il nostro personale le avrà protette con coprisedili e plastiche avvolgenti

Nell’eventuale attesa, Privilegiare sempre spazi aperti.

Maggiori info su www.essepiauto.it