Il fiume Verderame che attraversa i territori di Misiliscemi e Paceco, è straripato. Le acque hanno causato l’allagamento di alcune strade in località Salinagrande di Trapani, in prossimità della SP 21. In questa zona i carabinieri che erano in zona per verificare la situazione, sono intervenuti in aiuto di alcune famiglie in difficoltà raggiungendo le loro case e aiutandoli a mettersi in salvo.

La situazione attorno a Trapani è critica. Si è allagata anche la strada provinciale Trapani – Marsala. La Protezione civile regionale ha attivato tutte le unità dotate di gommoni e mezzi di soccorso anfibi a convergere su Misiliscemi. Stanno arrivando nel Trapanese squadre dei pompieri da Palermo Caltanissetta e un mezzo anfibio da Catania. Si stanno allertando anche gli elicotteri che dovrebbero partire non appena le condizioni meteo saranno favorevoli. La Prefettura di Trapani ha attivato il Centro Coordinamento dei Soccorsi, che ha chiesto ai vigili del fuoco l’invio di mezzi anfibi.

AUTORE. Redazione