Il governo Musumeci, su proposta dell’assessore dell’Economia Gaetano Armao, ha prorogato al 10 novembre 2020 il termine di conclusione della compilazione e della presentazione e invio delle istanze per l’ottenimento dell’esenzione dal pagamento del bollo auto anno 2020.

Tale proroga si è resa necessaria per ridurre i rischi di contagio per possibili assembramenti presso gli intermediari terzi cui devono rivolgersi i richiedenti il beneficio, non in possesso di una pec personale.

Restano invariate le modalità per la compilazione e l’invio delle istanze le cui istruzioni sono pubblicate all’indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/ PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areetematiche/PIR_Tassaauto/PIR_Esenzione_2020