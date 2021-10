ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Amministrazione Comunale di Partanna, su determinazione della Giunta, ha attivato delle agevolazioni tariffarie per le famiglie in difficoltà economiche durante il periodo Covid e a basso reddito, che riguardano la Tari e il Canone d’affitto per gli alloggi, rispettivamente con delibere n. 153 e 154 del 5 ottobre 2021.

Il tutto in aggiunta alle esenzioni della Tari previste già nei mesi scorsi per le attività economiche in seguito al momento gravoso causato dalla pandemia da Covid-19.

Oggi l’Amministrazione dà queste opportunità ai cittadini meno abbienti nell’ottica di una ripresa e una ripartenza che, ci si augura, siano le più celeri e stabili possibili.

La domanda può essere inoltrata on line, direttamente, collegandosi sul sito del Comune di Partanna, oppure rivolgendosi a un Caf.

AUTORE. Redazione