ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Castelvetrano comunica alla Cittadinanza che, a causa di un guasto alle linee di media tensione della società E-Distribuzione in C.da Airone Staglio, gli uffici tecnici sono stati costretti a disattivare tutti i sistemi di emungimento e di convogliamento dell’acqua potabile ai serbatoi di Via Mascagni.

Ne consegue che per la giornata di oggi non sarà possibile fornire la normale erogazione idrica alla zona nord di Viale Roma, alla zona della Via Campobello e del Centro Città.

Se le condizioni lo permetteranno saranno rispettati i turni di erogazione pomeridiani nella periferia della cittadina.

La Direzione “Servizi a Rete” del comune è costantemente in contatto con la società E-Distribuzione e ,non appena le reti di media tensione saranno riparate, i sistemi saranno tempestivamente riattivati garantendo per quanto possibile il ripristino della distribuzione idrica.

AUTORE. Redazione