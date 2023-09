ASCOLTA L'ARTICOLO

Erbacce e rovi tra le tombe e per i parenti dei defunti raggiungere i propri cari diventa difficile se non impossibile. A segnalare alla nostra redazione l’attuale situazione in cui versa il cimitero di Castelvetrano è stato un lettore che ha, altresì, inviato alcune foto eloquenti che raccontano cosa si trova tra le tombe monumentali sul lato opposto alla chiesa. In altri posti del cimitero la situazione non cambia. Le erbacce ci sono e nessuno le toglie.

Lo sanno al Comune dove assicurano che hanno già predisposto un’indagine di mercato per individuare una ditta che dovrà procedere alla discerbatura. In fondo, però, c’è sempre un problema di soldi ma pare che entro la commemorazione dei defunti i lavori verranno effettuati. In Comune è stato già individuato un dipendente tecnico che si occuperà di coordinare il servizio, non appena interverrà la ditta incaricata. Ma si guarda anche oltre: «C’è in cantiere un progetto per far fare questo servizio ad alcuni cittadini che hanno chiesto un sussidio al Comune e in cambio effettuare alcune ore di lavoro per il Comune», spiegano dagli uffici.

