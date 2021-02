Continuano in modo serrato le attività inerenti il progetto europeo ERASMUS+ “Take 2… Collabor-ACTION!” e con grande soddisfazione gli allievi delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C Radice- Pappalardo, scuola che rappresenta l’Italia nel consesso degli altri Paesi partners, hanno ottenuto il riconoscimento di un intenso e creativo lavoro di progettazione per la realizzazione del logo ufficiale da assegnare al progetto stesso, siglato da un attestato di vittoria appositamente predisposto per la competizione internazionale cui hanno partecipato.

La sfida loro lanciata è stata la creazione di un logo che rispondesse ai requisiti richiesti per rappresentare al meglio l’oggetto del prodotto finale del progetto: la creazione di un film collaborativo. Pertanto, gli alunni, coadiuvati dagli insegnanti, hanno pensato di rappresentare una pellicola cinematografica come simbolo del cinema, alla presenza delle bandiere della Spagna, della Polonia e della Lettonia oltre a quella dell’Italia e a simboli artistici e culturali rappresentativi dei quattro Paesi coinvolti.

La scelta del logo è stata determinata da una democratica votazione attraverso un link condiviso tra tutte le comunità scolastica anche estere e proposta, non solo a tutti gli stakeholders delle scuole coinvolte (alunni, docenti e genitori), ma anche ad altri elettori, cui va il nostro più sincero ringraziamento, per aver sostenuto e diffuso attraverso i canali social, l’idea della scuola di valorizzare un progetto dall’alto profilo formativo.

Tra gli otto loghi prodotti, dopo il conteggio dei voti, il lavoro degli alunni dell’I.C. Radice- Pappalardo ha riscosso il maggiore apprezzamento, ottenendo la percentuale più alta delle preferenze espresse.

Dopo tale risultato gratificante, gli alunni non si fermeranno, perché continueranno il loro impegno con gli altri studenti europei, al fine di potenziare la consapevolezza nell’uso della in lingua inglese e di acquisire competenze sul linguaggio cinematografico, per comprendere come un film sia una sequenza di immagini statiche che trasmettono il movimento e lo studio della storia del cinema e dei suoi principali protagonisti, e sulla creazione di un prodotto, ovvero un flip book collaborativo.

Il meritato successo ottenuto con l’approvazione del proprio lavoro progettuale per il logo non incoraggia solamente gli alunni all’apprendimento, ma conferma l’idea che i progetti ERASMUS sviluppino in loro la capacità di invenzione ed il senso di appartenenza alla comunità scolastica europea di cui gli studenti fanno parte, testimoniato dall’impegno e dalla voglia di fare bene dei singoli a vantaggio di tutti.