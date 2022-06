Il 2° Circolo didattico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano ha partecipato in Lituania alla terza tappa del Progetto “Gamification in class – challenges and rewards”, relativo all’azione KA2 di partenariato strategico tra scuole con mobilità dei docenti, di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, nell’ambito del programma Erasmus. La delegazione che ha preso parte all’iniziativa è stata formata da Maria Cristina Rizzo, Grace Gambina, Maria Rita Magrì, insieme alla dirigente scolastica Maria Luisa Simanella.