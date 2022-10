Nei giorni scorsi si è celebrato l’Erasmus day alla “Ruggero Settimo” di Castelvetrano. Gli alunni hanno avuto la possibilità di condividere le proprie esperienze, contribuendo a diffondere le opportunità, i risultati e i valori di Erasmus+. L’occasione è stata quella di riflettere sull’esperienza di mobilità e di accoglienza nell’ambito del progetto Erasmus “Gamification in class”, che ha avuto come obiettivo la promozione della cultura dell’incontro e dello scambio interculturale, opportunità di crescita in una dimensione europea.