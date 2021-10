ASCOLTA L'ARTICOLO

In occasione degli Erasmus Days 2021, i tre giorni dedicati a Erasmus +, è stato organizzato un incontro per divulgare il Progetto “A Plural and Enriching Community” avviato negli anni scolastici precedenti nella nostra istituzione scolastica. Venerdì 15 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nel plesso “G. Pardo”, nell’aula lettura, si è tenuto l’incontro dal titolo “Erasmus together”. Erano presenti le docenti Daidone Lucia Emilia, La Cascia Rosanna, Sciuto Paola, Passerini Piera (referente del dipartimento lingue straniere) Ragolia Anna Chiara (referente Erasmus +). La dirigente Anna Vania Stallone, dopo aver salutato, ha aperto i lavori soffermandosi sull’importanza e la valenza formativa dei progetti Erasmus. La prof.ssa Ragolia ha preparato una mappa interattiva e ha mostrato agli studenti presenti (gli alunni Vaccara Michele, Di Simone Matteo e Bua Vito della classe 3^A; Manzo Melissa, Di Marco Sofia, Sanclemente Samuel della classe 3^E; e infine gli alunni Pirrello Antonio, Adorno Renato, Pollina Daniele della classe 3^F) i luoghi che ospitano le scuole coinvolte e si è data loro la possibilità di parlare delle nazioni coinvolte nel progetto. Gli alunni, inoltre, sono stati guidati in un DEBATE che aveva come temi “ Vantaggi e svantaggi della mobilità europea” e “l’inclusione”. Le due squadre “pro” (3^F) e “contro”(3^E) hanno saputo argomentare e dibattere ognuno a favore della propria posizione. Infine, ai membri della giuria (gli alunni della 3A) è toccato il compito di decretare la squadra vincente, motivando la loro scelta. La vittoria è andata al gruppo “pro” che ha convinto maggiormente la giuria per la padronanza del linguaggio verbale e non, la capacità di ragionamento logico e l’interazione costruttiva con la squadra avversaria. Sono seguiti approfondimenti relativi alle attività già svolte in seno al progetto Erasmus della scuola e in questo frangente, la prof.ssa Vivona Barbara ha portato i suoi saluti.

AUTORE. Comunicato Stampa