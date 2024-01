Ottimi risultati per i giovani cavalieri e amazzoni del centro di equitazione “Equus” di Castelvetrano al campionato regionale Engea di salto agli ostacoli, che si è svolto presso la tenuta di Ambelia a Militello Val di Catania. A seguire gli allievi è stato l’istruttore Giuseppe Cimarosa. A esordire nella gara è stata la più piccola del gruppo, Ludovica Spallino che ha affrontato il percorso di barriere senza nessuna penalità. A seguire Elena Pascale con altrettanto successo. Nella categoria 40 sul podio Anastasia Elena Scilabra al primo posto mentre il secondo posto è andato ad Antonino Currò. Nella categoria 60 terzo posto a Irene Pascale. Nella categoria 80 vittoria per Rita Cervellione, mentre il secondo posto è andato a Francesco Spallino. Nella categoria 100 si conferma al primo posto Rita Cervellione dopo un barrage molto combattuto. Ottimo piazzamento in classifica anche per Serena Buscemi. Adesso i giovani cavalieri si preparano per la secondo tappa del campionato che si svolgerà il 25 febbraio.

(Le foto di questo servizio sono di Salvino Martinciglio)

AUTORE. Redazione