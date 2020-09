«I nostri saloni presenti, a Trapani, Alcamo, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Palermo sono aperti osservando tutte le norme anti Covid-19». Lo rendono noto – con un post sui social – i titolari dei saloni del gruppo “Enzo Coppola i Parrucchieri”. La precisazione è arrivata dopo la conferma di un caso positivo presso un salone di bellezza a Marsala. Un fatto che ha determinato la chiusura temporanea del salone di Cristian Castiglione: «Una donna, probabilmente la signora che ieri è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale di Marsala e poi nella tarda serata trasferita a Palermo, si è recata al salone negli ultimi giorni per un taglio. Quindi, in via precauzionale, il negozio è stato chiuso. Noi stiamo tutti bene e al momento non siamo positivi», ha detto Castiglione.