Enzo Coppola i Parrucchieri punto di riferimento per la bellezza in Sicilia (Alcamo, Castelvetrano, Palermo, Mazara del vallo e Trapani) è Official Hair Stylist insieme a Wella Professionals di X Factor – show Sky Original prodotto da Fremantle, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. “Partecipare a questa edizione di X Factor è stata un’esperienza davvero speciale, perché abbiamo potuto vivere il fermento creativo unito alla passione per la musica – dichiarano Andrea Coppola, Davide Coppola, Graziano Bruno, Lorenzo Savallo e Giuseppe Adamo – hairstylist Enzo Coppola presenti ai live. Le ispirazioni che ci arrivano lavorando nei backstage si trasformano in salone in nuove idee per rendere ancora più belle le clienti che tutti i giorni si affidano alle nostre cure”.

In Finale Giuseppe Adamo avrà il compito di esaltare l’autenticità e le peculiarità di ciascun concorrente di #XF2022, che permetterà loro di affermare la propria cifra stilistica sia attraverso le loro performance, sia con le loro chiome!

I Coppola Parrucchieri si contraddistingue per l’enorme impegno, qualità e preparazione del loro team creativo, sempre aggiornato grazie a programmi di formazione all’avanguardia che li rendono apprezzati per le altissime performance dei prodotti EIMI della famiglia Wella Professionals utilizzati, con l’obiettivo di valorizzare a pieno i capelli, lo stile e la narrazione di ciascun talent all’interno del programma. La passione e l’amore per il loro lavoro li rendono unici e adatti a raccontare, attraverso le diverse acconciature proposte serata dopo serata, le cifre stilistiche di ciascun concorrente, valorizzandoli all’interno della cornice suggestiva dello storico programma di Sky.

Facebook: https://www.enzocoppolaiparrucchieri.it/

Instagram: https://www.instagram.com/enzocoppolaiparrucchieri/?hl=it

