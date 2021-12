ASCOLTA L'ARTICOLO

“Un Natale di conciliazione, di buoni propositi, di riflessione, di risveglio del sentimento di appartenenza ad una comunità di cui tutti quanti dobbiamo prenderci cura”. Così il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano nel videomessaggio di auguri lanciato tramite il suo profilo Facebook. “Ringrazio quanti, tantissimi, mi hanno fatto arrivare – ha detto il primo cittadino – insieme agli auguri, messaggi di incoraggiamento ad andare avanti con fermezza nella strada intrapresa: un’amministrazione imparziale con il solo unico obiettivo dell’interesse generale. Il sostegno dei cittadini e’ indispensabile per l’attività amministrativa di tutti i giorni in un contesto difficilissimo non soltanto per ragioni di dissesto finanziario”.

AUTORE. Redazione