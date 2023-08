ASCOLTA L'ARTICOLO

Ormai in piena attività la ventunesima edizione di Artemusicultura, l’evento estivo organizzato dal Comune di Partanna con il patrocinio della Regione Siciliana, l’Unione dei Comuni della Valle del Belìce, del Parco Archeologico di Selinunte e della Fondazione Tusa. Il programma dell’XXI Edizione è stato ufficialmente presentato, con un’estate ricca di eventi, concerti e cultura nel cuore della nostra città.

Fino all’11 settembre 2023, Partanna farà da cornice ad una serie di appuntamenti emozionanti nei luoghi più suggestivi e iconici della città, tra cui piazza Falcone e Borsellino, il Teatro “Lucio Dalla”, l’imponente Castello Grifeo, il fascinoso Chiostro dell’ex Monastero delle Benedettine e l’affascinante area archeologica di Contrada Stretto.

Tra le numerose iniziative in programma, gli eventi principali sono: la notte bianca del gusto, prevista il 13 agosto, con Gaia e Wax in concerto e la conduzione di Fabio De Vivo di Radio 101, e la prima edizione della “Festa degli Agricoltori”, prevista per il 27 agosto, che vedrà la partecipazione speciale dei “Boomdabash” con un concerto libero in piazza Falcone e Borsellino.

Artemusicultura 2023 sarà un’occasione unica per immergersi nella bellezza e nella ricchezza culturale del nostro territorio. Grazie alla collaborazione con enti e organizzazioni di rilievo, sponsor privati e associazioni del territorio, la rassegna promette di trasformare Partanna in una cornice incantevole per gli amanti dell’arte, della musica e della tradizione.

Non mancano eventi enogastronomici e di valorizzazione dei prodotti tipici, come la Sagra della Cipolla Rossa di Partanna, la Festa di San Vito Martire con il suo corteo storico e, poi ancora, Silent Disco in piazza, Yoga al tramonto, cinema all’aperto, festival “Urrà in transit” per i grandi e piccini, osservazioni astronomiche, concerti di musica da camera, il cabaret di Valentina Persia e la rassegna letteraria “Letture nel Chiostro”.

Per il programma completo degli eventi è possibile consultare il link bit.ly/partannaestate23

Alcune immagini della precedente edizione di Artemusicultura a Partanna

AUTORE. Redazione