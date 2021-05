Importante esperienza artistica per gli alunni del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice-Pappalardo” di Castelvetrano, diretto dalla prof.ssa Maria Rosa Barone, che sono stati premiati con il diploma e medaglia di terzo premio per la categoria I, E, riservata ai gruppi orchestrali delle scuole Secondarie di I grado a Indirizzo Musicale.

L’Ensemble strumentale, formata da 12 alunni delle classi di Violino, Pianoforte, Chitarra e Flauto del corso ad indirizzo musicale, tutti della classe IIIC, ha partecipato al V Concorso Nazionale “Scuole in Musica” Maggio 2021 – Online edition con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia di L. van Beethoven. In questo anno particolare, nel rispetto delle misure di sicurezza contro il COVID-19, l’iniziativa si è rivelata di grande interesse per gli alunni.

I discenti sono stati preparati dai proff. Antonino Lentini (chitarra), Maria Zancana (pianoforte), Maria Teresa Clemente (violino), Francesco Federico (flauto) che, per l’occasione, ha curato la direzione dell’Ensemble.

Il Concorso nazionale, riservato agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie Italiane, è organizzato dall’Associazione Culturale Talent Music School con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona, ha svolto la cerimonia di premiazione in streaming il 24/05/2021.

Questa bellissima esperienza concorsuale, oltre che di grande prestigio a livello nazionale, ha confermato il merito del lavoro che si svolge nelle scuole ad indirizzo musicale ed in particolare nella scuola di Castelvetrano, unica in città ad avere questo indirizzo, che si inserisce così nel novero delle migliori scuole italiane, così come è avvenuto nelle passate edizioni di altri premi di livello nazionale, nelle quali l’orchestra ed i gruppi strumentali della Scuola Secondaria “Vito Pappalardo” si sono sempre qualificati al vertice della propria categoria, ottenendo anche il primo premio assoluto con voti 100/100.