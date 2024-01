“In futuro bisognerà focalizzare la nostra attenzione non solo sulla transizione energetica, ma su una transizione culturale, concentrandoci sulla diffusione di una ideologia della sostenibilità, basata sulla tutela dell’ambiente, lo sviluppo della socialità circolare e la nascita di nuove governance di imprese e del territorio”. Lo ha detto

Lo ha detto, oggi, Battista Quinci, ceo di Energia Italia, azienda leader nella distribuzione delle tecnologie fotovoltaiche e dell’efficientamento energetico che, per il sesto anno consecutivo, organizza l’Energy Conference, convegno nazionale legato al settore che riunisce per due giorni a Villa Favorita Resort di Marsala (Trapani) istituzioni, media, produttori di tecnologie, associazioni di categoria, ordini professionali e banche. “Bisogna modificare il Dna del modo di pensare e di agire per ottenere nuovi risultati – ha continuato Quinci –. L’efficientamento energetico, lo sviluppo di una coscienza etica e la creazione di comunità innovative ‘green’ saranno al centro della nostra azione, abbiamo intenzione di contribuire allo sviluppo della filiera e dei territori”.

“Vent’anni di soluzioni green” è il tema di quest’anno, incentrato su un’analisi dettagliata sulla crescita e l’evoluzione delle energie rinnovabili, il loro ruolo cruciale nel contesto mondiale, in Italia e in Sicilia. “Abbiamo sempre fortemente creduto nel potere delle energie rinnovabili tanto che questa visione ci ha guidato fin dalla nostra nascita, vent’anni fa, quando il fotovoltaico era ancora agli albori”, ha sottolineato Giuseppe Maltese, vicepresidente di Energia Italia.

AUTORE. Redazione