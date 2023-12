Un importante riconoscimento è stato ottenuto dall’azienda Energia Italia Srl da parte dell’Istituto Tedesco Qualità ITQF. L’azienda con sede a Campobello di Mazara ha conquistato la 44ª posizione tra le aziende Campioni della Crescita 2024. “Un premio prestigioso che porta lustro alla nostra amata terra e lascia intendere come la «buona azienda» possa essere applicata anche in ambienti difficili. Un orgoglio per noi che desideriamo condividere con tutti i nostri concittadini” queste le parole del presidente di Energia Italia, l’ing. Battista Quinci che sottolinea l’importanza del gioco di squadra e dei talenti italiani.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) fa capo al gruppo editoriale BurdaVerlag, leader delle indagini di qualità in Europa. Da oltre 20 anni conduce indagini di mercato finalizzate ad analizzare l’aspetto economico e qualitativo delle aziende che operano in settori strategici della vita di un Paese.

AUTORE. Redazione