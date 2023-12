Energia Italia è lieta di annunciare una significativa evoluzione aziendale, diventando ufficialmente per atto notarile che ne modifica lo statuto sociale, una Società Benefit. Questa trasformazione rappresenta un passo deciso verso un impegno etico ancora più forte a sostegno della tutela dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della responsabilità sociale.

Come Società Benefit, Energia Italia vuole generare un impatto positivo nella comunità in cui opera, attraverso un piano di azioni orientate alle iniziative sociali, culturali e alla crescita del capitale umano rappresentato dai giovani del territorio mediante la messa a disposizione degli stessi di risorse, beni e campagne di sensibilizzazione accompagnate da borse studio, stage formativi, alternanza scuola lavoro e contratti di pre inserimento lavorativo.

Il passaggio a Società Benefit riflette la volontà di un gruppo di persone di andare oltre il semplice profitto economico, un riscatto sociale che pone al centro delle proprie attività l’attenzione per il sociale, l’amore per la propria terra e la passione per il proprio lavoro. Come società Benefit, inizia una nuova era guidata dalla visione sempre più sociale nel fare impresa.

Un nuovo modello di business dove i risultati e i successi vengono misurati con nuovi indicatori di responsabilità etici ed ambientali. In qualità di Società Benefit, Energia Italia si impegna e si obbliga a rendere trasparenti le proprie azioni presentando annualmente un rapporto sull’impatto sociale e ambientale delle proprie attività. Report che, a partire dal primo quadrimestre, sarà pubblicato sul sito energiaitalia.info

“Come Società Benefit – precisa il presidente Battista Quinci – perseguiamo finalità di beneficio comune volontariamente, senza ricevere alcun tipo di incentivo economico o fiscale. In un’ottica di miglioramento continuo crediamo che essere un buon esempio possa ispirare la nostra e la vita degli altri nel percorso del cambiamento culturale di ogni territorio rendendo la nostra società un miglior posto dove vivere con gratitudine e positività”

Energia Italia annuncia inoltre la nascita del nuovo canale podcast dal titolo “Sorsi di Sostenibilità” pubblicato ed accessibile su Spotify, Apple Music e Amazon Music ai seguenti indirizzi:

Spotify: https://open.spotify.com/show/7GCeDdvm80SACbmYYM6X50

Amazon Music: https://music.amazon.it/podcasts/12f3cc93-d3b2-4a8d-8ef4-40c36dd41573/sorsi-di-sostenibilità

Apple Music: https://podcasts.apple.com/us/podcast/sorsi-di-sostenibilità/id1721573354

