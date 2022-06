ASCOLTA L'ARTICOLO

Energia Italia è stata ammessa nella prima ELITE INTESA SANPAOLO LOUNGE 2022. L’azienda nata a Castelvetrano, diventa di fatto società ELITE grazie alla partnership con Banca Intesa Sanpaolo e coglie l’opportunità di essere rappresentata tra le migliori aziende in Italia e nel mondo.

Un grande privilegio considerando che complessivamente le aziende che appartengono all’esclusivo network internazionale sono circa 250, con un fatturato aggregato di €1.8 miliardi di euro e una capacità di occupazione di 2657 persone. Un private market che

connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerare la crescita. Imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati nell’aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti.

Energia Italia è un’azienda impegnata nello sviluppo di soluzioni per il risparmio energetico e la salvaguardia della Terra con un’esperienza di oltre 18 anni nel settore delle energie rinnovabili. Oltre al suo principale asset, l’azienda pone inoltre attenzione sui servizi di supporto formativo e finanziario per gli installatori e gli operatori delle rinnovabili in tutta Italia.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere entrati a far parte di questo straordinario percorso per il quale siamo stati selezionati da Intesa Sanpaolo e da Elite – ha dichiarato Battista Quinci, Presidente di Energia Italia – Riconosciamo questo momento come un meraviglioso traguardo ma anche come un nuovo, entusiasmante punto di partenza verso nuove sfide. Siamo tra le uniche due aziende nel progetto Elite impegnate nel settore delle energie rinnovabili, ci siamo affermati in questi anni come player di primo livello proponendo un modello alternativo come azienda che sviluppa soluzioni per il risparmio energetico e la salvaguardia della Terra. Lo abbiamo fatto partendo con orgoglio dal nostro territorio, la Sicilia e portando avanti la nostra mission basata su quattro direttive principali: l’indipendenza energetica, lo sviluppo sostenibile, la coscienza etica, la salvaguardia della Terra. I nostri modelli organizzativi, i nostri risultati commerciali, le nostre infrastrutture informatiche e tecnologiche ci hanno portato qui, al progetto Elite. Oggi comincia un importante percorso di crescita, con l’obiettivo di intercettare nuove risorse e nuovi metodi per proiettare Energia Italia e la sua mission verso nuove realtà italiane e internazionali”.

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE, aggiunge “Siamo felici di dare il benvenuto in ELITE a Energia Italia che potrà quindi accedere a nuove competenze e capitali per accelerare i propri progetti di crescita. Le nuove società che entrano oggi grazie alla partnership strategica con Intesa Sanpaolo rappresentano tanti settori di eccellenza del tessuto imprenditoriale del Paese. Competenze, relazioni, capitali per la crescita. Questo quello che insieme offriamo a queste realtà imprenditoriali per abilitare per loro nuove opportunità di crescita sostenibile. Quest’anno celebriamo i primi dieci anni di ELITE e, sin dall’inizio, la nostra missione è stata quella di creare un ecosistema inclusivo, agevolando la crescita delle PMI e facilitandone l’accesso al mercato dei capitali”.

AUTORE. Redazione