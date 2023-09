ASCOLTA L'ARTICOLO

Il 2° circolo didattico Giuseppe di Matteo di Castelvetrano ha ricevuto in donazione da Energia Italia Srl, player nazionale specializzato nella distribuzione di tecnologie per il fotovoltaico, 7 climatizzatori destinati agli utenti della scuola.

Con la sua sede a Campobello di Mazara, Energia Italia è un punto di riferimento, da quasi 20 anni, per tutti gli stakeholders del settore. L’attività rientra, dunque, in un più ampio progetto di supporto da parte dell’Azienda al territorio, orientato alla diffusione della cultura green. Fondata dal Presidente Ing. Battista Quinci e dal Vicepresidente Ing. Giuseppe Maltese, l’azienda mette al centro del suo operato quattro valori fondamentali: indipendenza energetica, coscienza etica, sviluppo sostenibile, salvaguardia della Terra.

“La donazione di 7 condizionatori all’Istituto Giuseppe di Matteo rappresenta per noi un piccolo ma significativo gesto per la nostra comunità. – dichiara il Vicepresidente Giuseppe Maltese – Si tratta di rendere confortevole gli ambienti scolastici dei nostri ragazzi ma, al tempo stesso, di raccontare loro come un mondo fatto di energia pulita sia possibile. Il risparmio energetico e il basso impatto ambientale delle emissioni passano da tecnologie elettriche sempre più integrate con la produzione di energie pulite, come il fotovoltaico. Ringraziamo la Dirigenza della scuola per averci dato questa occasione per contribuire alla vita scolastica”.

Dalla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Maria Luisa Simanella, un sentito ringraziamento per un regalo particolarmente gradito: “Desidero porgere a nome mio, dei Docenti, degli Alunni e delle loro Famiglie, un sentito ringraziamento, per la disponibilità dimostrata nei confronti della scuola, resa concreta dalla donazione concessa al nostro istituto. Il Vostro contributo permetterà di incrementare l’efficienza energetica della scuola, assicurando agli alunni e al personale scolastico adeguate condizioni termiche”.

