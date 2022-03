Il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana non è un centro di raccolta per beni destinati all’Ucraina. Lo puntualizza il Presidente Giuseppe Cardinale, dopo che sui social e nei gruppi chat sono state diffuse notizie su raccolta di beni: «si tratta di iniziative di origini diverse e, a volte, dubbie», chiarisce Cardinale. Il comitato di Castelvetrano della Croce Rossa italiana, nel rispetto delle disposizioni nazionali, non sta operando raccolte di alcun genere di beni materiali per la popolazione Ucraina, per i quali stanno provvedendo le sedi di Croce Rossa Italiana della Polonia, dell’Ungheria e dei Paesi confinanti.