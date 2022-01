ASCOLTA L'ARTICOLO

Istituire la zona arancione per la provincia di Trapani. È quello che Gaspare Canzoneri e Francesco Di Gregorio dell’Asp Trapani hanno chiesto al Presidente della Regione Nello Musumeci. La decisione – contenuta in una nota fatta arrivare anche a tutti i sindaci della provincia – è avvenuta al termine della riunione di oggi pomeriggio presso l’Asp Trapani, durante la quale sono stati analizzati gli ultimi dati dei contagi. Attualmente il tasso di incidenza settimanale provinciale è pari a 650 casi positivi ogni 100.000 abitanti. Per tutti i Comuni il tasso di incidenza è superiore a 250/100.000, con un tasso di positività pari al 40% con un incremento del 15% rispetto alla settimana precedente. A questi dati, come contraltare, si registra una percentuale di persone immunizzate con la vaccinazione pari al 77,47%. Ecco perché stasera l’Asp Trapani ha chiesto a Musumeci e all’assessore alla salute Ruggero Razza l’istituzione della zona arancione per la provincia di Trapani per la durata di 15 giorni.

AUTORE. Redazione