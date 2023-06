ASCOLTA L'ARTICOLO

Elvira Biondo è stata nominata direttrice artistica del “PalmosaFest” 2023-2024, il festival di arte e letteratura che sarà organizzato a Castelvetrano. L’incarico è stato conferito da Bia Cusumano, presidente dell’associazione “PalmosaKore”. «Elvira Biondo, insegnante di danza, da più di 28 anni crea talenti che hanno raggiunto elevati traguardi nel mondo della danza e del teatro. La nostra collaborazione nasce da stima profonda, condivisione di valori e ideali nell’ottica di far risorgere la Bellezza dalle sue stesse ferite inferte da anni difficili e vischiosi per la nostra città. Insieme faremo del nostro meglio per la nostra città nell’ottica sinergica e condivisa che la bellezza si crea insieme, in squadra, unendo le forze, i talenti, le risorse e la passione», ha detto Bia Cusumano.

AUTORE. Redazione