Nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” ha ospitato una significativa manifestazione nella suggestiva cornice dell’aula magna, dal titolo :” La violenza sulle donne: una ferita che non si rimargina”. Lo scopo dell’evento è stato quello di sensibilizzare la comunità scolastica e oltre, unendo le forze per contrastare la violenza di genere. Tra gli illustri ospiti che hanno preso la parola, il Maresciallo Giacomo Davide Bertolino, referente sportello antiviolenza della Procura della Repubblica di Marsala, il quale ha condiviso preziose informazioni sulle risorse disponibili per le vittime e ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nella lotta contro la violenza.

L’avvocato del foro di Marsala, la dott.ssa Francesca Leone, ha fornito un quadro legale, illustrando le diverse misure di protezione e la necessità di una risposta unitaria per garantire la sicurezza delle donne. La psicologa e psicoterapeuta presente, la dott.ssa Antonella Salvo, della soc. Cooperativa sociale “Quadrifoglio”, ha offerto uno sguardo approfondito sugli impatti psicologici della violenza e sulle risorse disponibili per il supporto emotivo.

Parte fondamentale dell’evento è stata la straordinaria partecipazione degli studenti che si sono incantati, di fronte alla performance dell’attrice marsalese Eleonora Bongiorno, che con il suo monologo narrante la storia di una ragazza che ha subito violenza da chi credeva essere il suo grande amore, ha emozionato tutti i presenti. Ma i veri protagonisti di questa giornata di consapevolezza sono stati gli alunni. Il loro impegno e la loro dedizione, grazie all’ausilio unico dei professori, hanno dato vita a un progetto straordinario, dimostrando che la lotta contro la violenza può e deve iniziare proprio nelle aule scolastiche. Un momento toccante è stato il flashmob organizzato per salutare Giulia Cecchettin, giovane vittima, con il quale si è voluto esprimere solidarietà e compassione nei confronti di chi ha subito violenze, oltre a sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sulla necessità di un cambiamento culturale.

“È fondamentale rafforzare la consapevolezza pubblica e promuovere una cultura che respinga qualsiasi forma di violenza di genere – così conclude il suo intervento la Dirigente Scolastica, professoressa Anna Vania Stallone – sottolineando l’importanza cruciale dell’educazione alla parità di genere e alla non violenza ed enfatizzando il ruolo formativo della scuola nella trasmissione dei valori e nella costruzione di una società più equa e rispettosa.

L’evento è stato un potente catalizzatore per unire la comunità nella lotta contro la violenza sulle donne. Ha dimostrato che solo attraverso la collaborazione e la consapevolezza collettiva possiamo sperare di creare un futuro in cui ogni donna possa vivere libera da paura e violenza.

“Insieme per un Futuro Libero da Paura: Contro la Violenza di Genere, Uniamo le Forze”.

AUTORE. Redazione