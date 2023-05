ASCOLTA L'ARTICOLO

Ritorna nei luoghi dell’infanzia Eliana Lotta, la giornalista nata a Siracusa ma che per anni ha vissuto a Castelvetrano e ora da decenni a Milano, che mercoledì 17 maggio, ore 17, presso la chiesa di San Domenico a Castelvetrano, presenterà il suo ultimo libro “Il cibo che ci salverà”. L’iniziativa, che rientra nella rassegna “Galleria letteraria”, è della Società Dante Alighieri e da altre associazioni del territorio: Fidapa International, Fildis, Palma Vitae, Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, Uciim, Unione Italiana Fotoamatori, UniTre. L’autrice dialogherà con Rosario Atria, presidente della Società Dante Alighieri e curatore della rassegna. Introdurrà don Giuseppe Undari, mentre Ermelinda Palmeri leggerà alcuni stralci dal libro. Alle 11,30, sempre di mercoledì 17 maggio, Eliana Liotta terrà una lectio magistralis nell’aula magna dell’Istituto superiore Ferrigno – Accardi di Campobello di Mazara, in una conferenza per gli studenti introdotta dalla dirigente scolastica Caterina Buffa e condotta dalla professoressa Enza Leggio.

Eliana Lotta è giornalista, docente universitaria e autrice di best seller tra cui “La Dieta Smartfood” (Rizzoli, 2016). Ha ideato e dirige la collana editoriale «Scienze per la vita» in Sonzogno (gruppo Feltrinelli), in cui ha pubblicato dieci titoli a firma di scienziati e medici come Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi, e Michela Matteoli, direttrice dell’Istituto di Neuroscienze del CNR. Sul Corriere della Sera firma due rubriche settimanali: una su Corriere Salute e una su Io Donna. “Il cibo che ci salverà” presenta una riflessione che parte da un approccio scientifico duplice, ecologico e nutrizionale, con la consulenza di due partner d’eccellenza: l’Istituto europeo per l’economia e l’ambiente e il Progetto EAT della Fondazione Gruppo San Donato.

AUTORE. Redazione