Ogni anno, per il mese di novembre, Elia Elettrodomestici offre ai propri clienti delle vere opportunità che si distinguessero dai soliti “megaprezzi” o “prezzi da urlo” o “prezzi a metà” e tutti i vari prezzi mai visti (che in realtà si vedono continuamente).

“Per noi è importante distinguerci anche per i prezzi competitivi, ma soprattutto per la preparazione del nostro personale, per l’attenzione alle richieste, per il senso di appartenenza al territorio. Questo Novembre abbiamo riservato una sorpresa a tutti i nostri clienti: un regalo di Natale” queste le parole di Simone Elia, titolare del negozio con unica sede in Via Marinella a Castelvetrano

Tutti gli acquisti fatti in negozio dal 2 novembre al 7 dicembre produrranno un buono regalo, corrispondente al 5% del valore dello scontrino (o della fattura). Dal giorno 8 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ritirare in negozio un prodotto del valore del buono! Oppure utilizzarlo come buono sconto sull’acquisto di un articolo di valore più alto.

Ad esempio, una spesa di 400,00 € produce un buono regalo di 20,00 €.

Da giorno 8 dicembre al 6 gennaio, potrò:

– scegliere un prodotto del valore di 20,00 €.

– usufruire di uno sconto di 20,00 € sul prezzo di un nuovo acquisto.

Importante conservare lo scontrino (o la fattura) da portare in negozio al momento del ritiro del regalo, o dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico. La scelta del prodotto da ritirare è libera perchè tutti gli articoli in negozio sono soggetti all’iniziativa. Se dal 2 novembre al 7 dicembre vengono fatti più acquisti, il valore del buono regalo maturato è cumulabile

Per info:

Tel. 0924903500 (anche whatsapp)

https://www.facebook.com/EliaElettrodomestici/