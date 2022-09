ASCOLTA L'ARTICOLO

In vista delle elezioni programmate per giorno 25 settembre, pubblichiamo di seguito l’elenco degli scrutatori sorteggiati per i seggi elettorali a Castelvetrano. Nella stessa data si terranno le consultazioni elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il sorteggio è avvenuto in data 2 settembre 2022.

Segue l’elenco degli scrutatori in riserva

AUTORE. Redazione