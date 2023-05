ASCOLTA L'ARTICOLO

A Castelvetrano, in vista delle prossime comunali, si è costituito il tavolo di centrodestra ma senza l’MPA: «Lo abbiamo appreso dalla stampa – puntualizza Maricò Hopps, coordinatore provinciale del partito – e riteniamo errato quanto è avvenuto anche nella forma». La nota della Hopps apre dunque una velata polemica. «Fratelli d’Italia avrebbe dovuto interrogarsi sull’assenza nell’invito di quella porzione tra i partiti di governo regionale che tra tutti ad oggi risulta essere in provincia di Trapani, e non solo, il più vicino nella condivisione delle scelte – scrive la Hopps – è chiaro che il mancato garbo politico lo immaginiamo riconducibile alla inesperienza rispetto alle dinamiche provinciali e regionali dei riferimenti locali e non certo alla consapevolezza del coordinatore provinciale Maurizio Miceli o alla conoscenza dell’incontro da parte dell’onorevole Nicola Catania».

