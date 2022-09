Ecco il primo dato sull’affluenza alle urne. Alle ore 12:00 a Castelvetrano hanno votato il 13,64% degli aventi diritto: 3.761 per le elezioni nazionali; 3.760 per le elezioni regionali. Gli elettori sono 27.567 (per le precedenti Elezioni Regionali del 2017, gli elettori erano 28.173 e alle 12:00 si era registrata un’affluenza del 8,99%). Pagina in continuo aggiornamento

AUTORE. Redazione