Eletta questa mattina la nuova segreteria provinciale della sezione di Trapani dell’Assostampa, il sindacato unitario dei giornalisti siciliani, per il quadriennio 2022-2026. Nel corso dell’assemblea che si è tenuta a Trapani, nella sala stampa di Palazzo D’Alì, presieduta dal vice segretario regionale vicario Roberto Leone, è stato riconfermato segretario Vito Orlando.

Ad affiancarlo Max Firreri, come vice segretario, e Pamela Giampino, tesoriera. La nuova segreteria è stata eletta all’unanimità. Inoltre Gianfranco Criscenti e Antonio Trama sono stati eletti delegati della sezione al XXXIV Congresso regionale dell’Associazione, che si terrà dal 12 al 14 ottobre 2022 a Palermo

“Molto lavoro è stato svolto in questi quattro anni –commenta Orlando – a favore della nostra categoria, pur in un momento difficile per l’informazione locale, e in particolare sugli uffici stampa e a sostegno dei colleghi precari, e per questo ringrazio la segreteria uscente. Siamo soddisfatti di aver raddoppiato le iscrizioni, perché solo un sindacato numeroso e realmente unito, è veramente autorevole. Tanto però ancora va fatto – conclude Orlando – dall’informazione pubblica, a una regolamentazione dei giornali on line, alla denuncia di ogni forma di esercizio abusivo della professione, e su questo la nuova segreteria si adopererà”.

AUTORE. Redazione