Una giovane artista di Castelvetrano firma la copertina dell’ultimo numero di Arbiter, una rivista di moda italiana con la quale collaborano grandi firme del giornalismo e prestigiosi illustratori. La redazione della storica rivista ha incaricato Elena Vavaro di riprodurre il ritratto d’artista per rendere omaggio a un illustre personaggio del XIX secolo, George Perkins Marsh.

Un dipinto ad acquerello su carta 100% cotone raffigurante il volto del pioniere americano dell’ecologia, immaginato come un montaggio di foglie e rami che ne raccontano anche le origini americane, il lungo soggiorno in Italia e la vocazione ambientalista. Marsh voleva far comprendere a tutti che tutti i cittadini del mondo stanno mettendo a repentaglio la loro sopravvivenza sulla Terra: “L’uomo ha troppo dimenticato che la Terra gli è stata concessa soltanto perché egli ne tragga frutto ma non la esaurisca”, scrisse nel 1864.

Con la sua prima mostra personale, avvenuta nel 2019, nella prestigiosa cornice dello studio d’arte Cannaviello di Milano, l’artista castelvetranese aveva già catturato l’interesse di alcuni collezionisti; protagonisti sempre i suoi acquerelli raffiguranti sempre figure umane che si intrecciano e si lasciano contaminare da elementi vegetali. Fondere figure umane e natura è la sua cifra stilistica. Un progetto che ha stimolato l’interesse anche di Franz Botré, direttore di “Arbiter”, che le ha commissionato il lavoro.

Elena Vavaro oggi vive a Milano ma è ancora molto legata alla tua terra, la Sicilia. Ha conseguito il diploma con il massimo dei voti presso l’Istituto d’Arte “don Gaspare Morello” di Mazara del Vallo per poi conseguire la laurea triennale e la specialistica presso l’Accademia delle Belle Arti di Palermo, anche qui con il massimo dei voti e la lode. Dopo gli studi si trasferisce a Milano.

“Ho realizzato l’opera mentre mi trovato a Castelvetrano – racconta Elena – avrei tanto desiderato passare qualche momento in più con la mia famiglia ma era necessario completare questo lavoro. Ho portato con me, in Sicilia, tutto l’occorrente”. Per i genitori, dai quali Elena vive lontano, quale migliore regalo vedere al lavoro la propria figlia?

“Prima di prendere gli acquarelli, ho letto uno dei libri più importanti di Marsh – spiega ancora Elena – era indispensabile per poterlo rappresentare in una mia opera. La sua particolare sensibilità nei confronti dell’ambiente hanno subito catturato la mia attenzione”.

