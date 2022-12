ASCOLTA L'ARTICOLO

La pubblicazione della ricerca della Fondazione Agnelli attraverso la classifica Eduscopio 2022 sullo stato delle scuole premia entrambi i plessi dell’Istituto Superiore G. B. Ferrigno V. Accardi. Attraverso i dati statistici, che riflettono la coerenza tra percorso di studi e lavoro, studenti e genitori possono considerare quali istituti scolastici preparano meglio per le facolta’ universitarie e/o favoriscono un rapido ingresso nel mondo del lavoro.

Questi i dati rilevati per percentuale di occupati entro due anni dal diploma:

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO – Primo in classifica quest’anno è l’Istituto Ferrigno Accardi di Castelvetrano che ha una percentuale di occupati del 36,05.

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO – Primo in classifica e anche new entry quest’anno è l’Istituto Ferrigno Accardi di Campobello di Mazara che ha una percentuale del 34,78% dei diplomati che ottengono un lavoro nei primi due anni dal diploma per almeno sei mesi.

Per il Ferrigno-Accardi il risultato e’ la conferma della validita’ e dell’efficacia di metodologie didattiche che coniugano le conoscenze alla “prova sul campo” attraverso esercitazioni pratiche, stage e approfondimenti e una ricca proposta di attivita’ legate ai percorsi PCTO. Negli anni tanti i ragazzi sono usciti dal Ferrigno-Accardi e, in Italia e nel mondo, hanno realizzato talenti e messo a frutto conoscenze raggiungendo grandi traguardi professionali Soddisfatta la dott.ssa Caterina Buffa, dirigente dell’Istituto, che sottolinea “La nostra scuola e’ una realta’ dinamica, aperta al territorio, attenta ai cambiamenti, capace di promuovere – attraverso una didattica articolata e flessibile- competenze, attitudini e creativita’ che sono ingredienti fondamentali per l’ingresso nel mondo del lavoro”.

